Экологов и благотворителей вывели из-под действия закона об иноагентах

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об иноагентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью.

Из законопроекта теперь следует, что неполитической считается деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны и здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защита растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность, передает «Интерфакс».

Решение было принято, чтобы «избежать необоснованного включения в категорию иностранных агентов НКО и общественных объединений», объяснил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Также ко второму чтению в законопроект вошла поправка о том, что маркировать информацию об иноагентах должны будут только СМИ, но не блогеры и обычные граждане. Поправки в законопроект внесли после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.