В Кремле назвали санкции США «пинками»

Новые антироссийские санкции США являются очередным враждебным шагом, и каждый такой «пинок» отдаляет Москву и Вашингтон от нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжит защищать свои интересы должным образом.

Напомним, министерство торговли США опубликовало список почти из 100 российских и китайских компаний и предприятий, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. При этом в документе ведомства отмечается, что это лишь первый транш предприятий из списка компаний, «конечным потребителем продукции которых являются военные».

Список включает 41 российское предприятие и 58 компаний из Китая. В частности, под американские санкции впервые с 2014 года попали предприятия госкорпорации «Росатом» – Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый бор, Ленинградская область).

Также в санкционный список министерства торговли США включены Служба внешней разведки России, Минобороны России, специальный летный отряд «Россия», крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК, ОДК. Ограничения также введены против корпорации «Иркут», производящей истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130 и гражданские МС-21. Санкции коснулись авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, производящего Су-57, Су-35 и Су-30МК2.