Директор «Вектора» рассказал о мутациях коронавируса в России

Анализ штаммов коронавируса в России показывает отсутствие значимых изменений в нем, повышенной угрозы для человечества не выявлено, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений. И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тыс. нуклеотидов – это всего 1 десятая процента», – передает РИА «Новости» слова Максютова.

Он уточнил, что как любой другой вирус, новый коронавирус постоянно изменяется, накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» постоянно проводит изучение генетических изменений нового коронавируса в России, чтобы оценить в том числе, могут ли существующие тест-системы выявить коронавирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса, пояснил Максютов.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».