«Атомфлот» заявил об отсутствии у «Спарты-3» разрешения на вход в Енисейский залив

Судовладелец контейнеровоза «Спарта-3», застрявшего во льдах, самовольно изменил маршрут и отправил судно в Енисейский залив без разрешения, сообщил гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

«ФГУП «Атомфлот» не располагает информацией, по каким причинам судовладелец контейнеровоза «Спарта-3» принял решение самовольно изменить маршрут и направиться в Енисейский залив без разрешения», – передает ТАСС слова Кашки.

Он обратил внимание на то, что разрешение на плавание в акватории Северного морского пути ранее было выдано судну для маршрута западная граница СМП – порт Сабетта – западная граница СМП.

«В настоящее время в акватории Северного морского пути работают атомные ледоколы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Данные суда задействованы в проводках по долгосрочным контрактам. В настоящее время с нашими партнерами решается вопрос об отвлечении одного из атомоходов для оказания помощи контейнеровозу «Спарта-3» (судовладелец ООО «ОБЛ- Шиппинг») и ледокольному буксиру «Кигориак» (судовладелец ООО «Фемко-Менеджмент»)», – добавил он.

Напомним, в пятницу сообщалось, что во льдах в Енисейском заливе застрял контейнеровоз «Спарта-3» (оператор – ООО «Оборонлогистика»), угрозы жизни членов экипажа нет.