Путин поручил преобразовать бывшие промзоны в креативные кластеры

Бывшие промышленные территории должны быть преобразованы в креативные кластеры. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал правительству по итогам форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Правительству совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и органами исполнительной власти субъектов России разработать механизмы преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте, и представить предложения по реализации соответствующих пилотных проектов», – говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил разработать меры по минимизации воздействия отходов производства и потребления на особо охраняемые природные территории федерального значения, а также использования на этих территориях пластиковой упаковки. Также правительству поручено принять меры по раздельному накоплению отходов и экономическму стимулированию экологических операторов.

Ранее замглавы администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале креативной революции в России. По его словам, время креативных индустрий позволяет талантливым людям не просто творить в свободное время, но и превратить это увлечение в источник доходов.