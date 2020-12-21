Путин поручил использовать эффективные методики ценообразования для вооружений

Президент Владимир Путин заявил о необходимости использования эффективных методик ценообразования при поставках вооружений для Минобороны.

«Минобороны и предприятиям ОПК следует проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов по всем основным видам вооружений. При этом необходимо абсолютно исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования», – заявил Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с «Формулой-1», она космическая: «остановимся хотя бы на одну секунду – и сразу начнем отставать».