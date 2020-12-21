Путин сравнил скорость изменения вооружений с «Формулой-1»

Президент Владимир Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с «Формулой-1», она космическая: «остановимся хотя бы на одну секунду – и сразу начнем отставать».

«На что хотел бы обратить внимание: стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не «Формула-1» - скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду – и сразу начнем отставать», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.