Путин сравнил скорость изменения вооружений с «Формулой-1»

Взгляд
21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
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Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
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Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
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Внешнюю разведку России ожидают серьезные вызовы

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
На фоне осложнения контрразведывательного режима особо повышается роль нелегальной разведки, по праву считающейся наиболее сложной и эффективной. И вот здесь Россия, и в частности СВР, имеет значительное преимущество. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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  • Искусственную

  • Не ставлю елку
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    Путин сравнил скорость изменения вооружений с «Формулой-1»

    21 декабря 2020, 14:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с «Формулой-1», она космическая: «остановимся хотя бы на одну секунду – и сразу начнем отставать».

    «На что хотел бы обратить внимание: стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не «Формула-1» - скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду – и сразу начнем отставать», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.


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