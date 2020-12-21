Путин рассказал о планах перевода «Авангарда» на перспективные ракетные комплексы

Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса «Авангард» с ракет «Стилет» на перспективные ракетные комплексы, заявил президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

«Вот мы сейчас разрабатываем планы, как со «Стилетов», на которых «Авангард» размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы, боевой маневрирующий блок. Много и других планов», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард».