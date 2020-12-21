Дерипаска призвал ввести уголовную ответственность за «провоцирование» санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести уголовное наказание для тех, кто провоцирует санкции против россиян и компаний из России, миллиардер сравнил подобные действия с изменой родине.

«Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями. Кстати, давно уже необходимо поправить УК РФ в этой части», – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Если задуматься повнимательней, то санкции – это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения», – пояснил олигарх.

Свой пост Дерипаска написал после публикации агентства Bloomberg 17 декабря о том, что бизнесмен продолжает влиять на руководство «Русала» и En+, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением 2018 года, отмечают «Ведомости». Соглашение было заключено ради того, чтобы вывести обе компании из-под американских санкций. Так, Дерипаска сократил свою долю на предприятиях ниже 44,95% и перестал управлять ими через совет директоров. При этом сам бизнесмен остается под санкциями.

После выхода материала Bloomberg акции «Русала» на «Мосбирже» подешевели на 9%. Цена закрытия на торгах 16 декабря составила 39,98 рублей за бумагу, а на следующий день – 37,5 рублей. В понедельник на открытии торгов акция «Русала» стоила 36,45 рублей. В «Русале» и En+ факт влияния Дерипаски на руководство компаний опровергли. В последней заявили, что делом занимаются юристы.