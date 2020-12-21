Палата представителей Конгресса США продлила финансирование правительства на сутки

Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки – до 21 декабря включительно, чтобы избежать шатдауна.

Чтобы избежать шатдауна – временного сокращения работы федеральных учреждений – президент Дональд Трамп должен подписать бюджет до полуночи в воскресенье (8.00 мск). Отсрочка на один день позволит конгрессу финализировать сделку по бюджету, передает РИА «Новости».

Тем временем республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов, передает ТАСС.

«Четыре лидера Сената и Палаты представителей пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа. ... Мы договорились о пакете объемом почти 900 млрд долларов», – сказал лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл.

Как поясняет агентство Associated Press, согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление дополнительно 300 долларов в рамках пособий по безработице, прямые выплаты в размере 600 долларов ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой.

По информации агентства, Палата представителей и Сенат проголосуют по новой инициативе в понедельник. Она дополнит собой пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около 1,4 трлн долларов.