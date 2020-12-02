Кировская область потратит на ремонт дорог 2,8 млрд рублей

Власти Кировской области в 2021 году планируют направить на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2,8 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше первоначального объема финансирования на 2020 год, сообщил председатель правительства региона Александр Чурин.

«В 2021 году общий объем финансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составит 2,8 млрд рублей. В этом году [на реализацию нацпроекта было выделено] 2,5 млрд рублей, также дополнительно регион получил еще почти 700 млн рублей. Работы в этом году завершены», – цитирует ТАСС Чурина.

Он пояснил, что по нацпроекту отремонтировали 194,7 км дорог (или 111 объектов), установили 36 светофоров, обустроили пешеходные и барьерные ограждения, установили дополнительное освещение на пешеходных переходах, отремонтировали 36,5 тыс. кв. метров тротуаров, заменили 1 тыс. 170 дорожных знаков, а также провели другие мероприятия.

Всего, по данным областного правительства, в 2020 году в регионе отремонтировано 346 км дорог: 220 км дорог местного значения и 126 км – регионального. Доля протяженности автодорог Кировской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, после завершения всех работ увеличится с 62,5% до 67%, по региональным дорогам – с 29,2% до 32,5%. Для сравнения, в 2019 году было отремонтировано 160 км, а в 2017 году – 140 км.

Сейчас регион ведет подготовку к дорожно-строительному сезону 2021 года. «Начались торги. В этом году поставили задачу провести торги [на выполнение работ в следующем году] до начала 2021 года, успешно ее выполняем», – отметил Чурин.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» к 2024 году в России должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.