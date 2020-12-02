Девочка до смерти закормила младшего брата в Дзержинске

В Дзержинске следственные органы выясняют обстоятельства гибели маленького мальчика, скончавшегося 30 ноября.

По данным следствия, восьмилетняя девочка вечером кормила своего брата в возрасте 1 год 10 месяцев. Неожиданно ребенок перестал дышать, отец детей вызвал скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть мальчика. По предварительным данным, смерть наступила от аспирации пищевыми массами, при этом у ребенка были хронические заболевания, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Нижегородской области.

«Исходя из характеристики семьи, девочка изъята и помещена в учреждение социального приюта для несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Севастополе женщина кормила младенца манной кашей, несмотря на запрет врачей, в результате ребенок скончался.