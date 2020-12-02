Впервые в мире в продаже появилось искусственное мясо

Сингапурские власти впервые в мире разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях американской компанией Eat Just, следует из заявления Агентства по продовольствию республики.

В заявлении указывается, что в Сингапуре разрешили Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину, предварительно оценив безопасность продукта, передает ТАСС.

Руководитель ведомства Тан Ли Ким отметила, что «сотрудники продолжат оценивать безопасность, проведут дальнейшие консультации с экспертами, а также будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок».

Представители Eat Just рассказали, что «полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов».

«Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов», – отметили в компании.

Ожидается, что первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

Ранее диетологи предложили заменить мясо на кузнечиков и муравьев.