Впервые в мире в продаже появилось искусственное мясо

2 декабря 2020, 14:54 Текст: Наталья Ануфриева

Сингапурские власти впервые в мире разрешили продажу мяса, произведенного в лабораторных условиях американской компанией Eat Just, следует из заявления Агентства по продовольствию республики. В заявлении указывается, что в Сингапуре разрешили Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину, предварительно оценив безопасность продукта, передает ТАСС. Руководитель ведомства Тан Ли Ким отметила, что «сотрудники продолжат оценивать безопасность, проведут дальнейшие консультации с экспертами, а также будут отслеживать новые продукты, когда они непосредственно поступят на рынок». Представители Eat Just рассказали, что «полученное в лабораторных условиях мясо значительно чище с точки зрения содержания микробов». «Проведенные анализы также показали более высокое содержания белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов», – отметили в компании. Ожидается, что первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы. Ранее диетологи предложили заменить мясо на кузнечиков и муравьев.