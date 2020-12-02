В Тегеране заявили о владении информацией об обстоятельствах убийства физика-ядерщика

Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Джалали заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «наши враги используют терроризм против Ирана», это «не новость», передает РИА «Новости».

«Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств», – отметил он.

По словам посла, Иран считает, что теракт был осуществлен с помощью иностранных спецслужб.

«Пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми мы располагаем, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за терактом стоит Израиль», – отметил он.

Ранее канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос журналистов сообщила, что не будет комментировать заявления Тегерана о якобы причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

Между тем США назвали возможные цели убийства Израилем иранского ученого-ядерщика.

Напомним, на минувшей неделе в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение.

Очевидцы сообщали о взрыве на месте происшествия. Иранские СМИ передавали, что Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Иран найдет виновного в убийстве ученого-ядерщика.