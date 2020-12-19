Россия и Саудовская Аравия подготовили дорожную карту по сотрудничеству Министр нефти Ирана запланировал визит в Москву 19 декабря 2020, 21:54 Текст: Ксения Панькова

Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправится 20 декабря с визитом в Москву, чтобы обсудить с российской стороной ситуацию на рынке нефти, сообщило агентство Shana. По данным издания в ходе визита Зангане встретиться с вице-премьером России Александром Новаком и министром энергетики России Николаем Шульгиновым, передает РИА «Новости». 3 декабря министры ОПЕК+ одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Встречи стран альянса будут проходить ежемесячно. Всего ОПЕК+ хотят восстановить добычу нефти на 2 млн б/с в течение зимы-весны 2021 года.

