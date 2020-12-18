Москвичей предупредили о похолодании

Температура воздуха понизится в столице со вторника, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осадки будут возможны местами. Температура воздуха в ночные часы в Москве будет опускаться до 7-9 градусов мороза, по области до двухзначных отрицательных значений, днем будет от минус 3 до минус 8 градусов, что соответствует климатической норме декабря», – передает слова синоптика «Интерфакс».

По словам Вильфанда, Никольских морозов не стоит ждать 19 декабря в день Николая Угодника, также их не будет и в День зимнего солнцестояния 21 декабря.

Ранее синоптики заявили, что в Москве ожидается сильная гололедица, в Подмосковье возможен снег, и прогнозируют похолодание до пяти градусов мороза в дневные часы и до восьми градусов мороза в ночные. Скорость ветра переменных направлений составит в пятницу от трех до восьми метров в секунду. Предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать в Москве до 06.00 мск, в Подмосковье – до 10.00 мск субботы. Атмосферное давление составит в регионе 755 мм ртутного столба.