Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 18 декабря 2020, 06:41 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается сильная гололедица, в Подмосковье возможен снег, сообщают синоптики. Днем в Москве будет от минус двух градусов до нуля, в ночь на субботу температура опустится до пяти градусов мороза. В Подмосковье прогнозируют похолодание до пяти градусов мороза в дневные часы и до восьми градусов мороза в ночные. Скорость ветра переменных направлений составит в пятницу от трех до восьми метров в секунду. Предупреждение о желтом уровне опасности будет действовать в Москве до 06.00 мск, в Подмосковье – до 10.00 мск субботы. Атмосферное давление составит в регионе 755 мм ртутного столба, передает ТАСС.

