Навального допросили в Берлине без российских следователей

Блогер Алексей Навальный был допрошен в качестве свидетеля в Берлине рамках запроса о правовой помощи России. Процедура прошла без участия российских следователей, заявил представитель минюста ФРГ.

Навальный был вызван на допрос в прокуратуру Берлина в качестве свидетеля. Процедура прошла в рамках правовой помощи России.

«Мы хотим указать на то, что во время допроса в прокуратуре Берлина не присутствовали российские следователи. Навальный был отравлен в России, и он категорически возражал против присутствия российских следователей на допросе», – цитирует РИА «Новости» слова представитель минюста ФРГ.

Между тем, в кабмине ФРГ отказались комментировать заявления президента России Владимира Путина по инциденту с Навальным, который заявил, что Москва готова к расследованию, и если у кого-то есть данные, что к нему действительно применялось химическое оружие, то пусть они предоставят эту информацию.

Россия предлагала, чтобы ее специалисты выезжали по этому вопросу в Германию и другие страны, занимающиеся ситуацией с Навальным, предлагали приезжать и в Москву, просили «привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение». Также в ходе общения Путин назвал опубликованные расследования об «отравлении» Навального «легализацией работы американских спецслужб».