В Крыму предложили ввести понятие «гостевой дом» в туризме

Крымские власти предлагают ввести в законодательство о туризме понятие «гостевой дом», которое позволит собственникам жилых домов вести предпринимательскую деятельность, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«На данный момент совместно с Ростуризмом готовятся изменения в федеральный закон о туризме. Это повлечет за собой также изменения еще в целый ряд федеральных законов. В перспективе понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», – приводятся слова Волченко на сайте министерства.

По данным ведомства, власти республики, получив предварительное согласование министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, МЧС, проработали и инициируют внесение изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

Отмечается, что понятие «гостевой дом» будет означать место жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов. Введенное понятие будет определять виды разрешенного использования гостевых домов. Также предлагается внести в классификатор новый вид разрешенного использования – «земли для гостевых домов».

Проект реализуется при поддержке Ростуризма совместно с Краснодарским, Алтайским, Ставропольским краями и Санкт-Петербургом. По данным министерства, на региональном уровне уже идет работа по установлению собственников «гостевых домов» и легальности их деятельности.

«Формируется новый сегмент отельного рынка, который станет полноценной частью туристической отрасли, не сезонной подработкой, а круглогодичным бизнесом, предлагающим рабочие места и формирующим вокруг себя целую сферу смежных услуг на совершенно новом уровне», – отметил Волченко.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что Сочи, Крым, Минеральные воды, Красная поляна – направления, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники.