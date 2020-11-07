Определены главные направления отдыха россиян в новогодние праздники

Сочи, Крым, Минеральные воды, Красная поляна – направления, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«По Сочи, Красной поляне, например, прирост плюс 30% на даты, которые мы называем новогодними каникулами. Народу сейчас более чем достаточно, заполняемость хорошая. Направление довольно востребованное, кто-то и вовсе уезжает на месяц и более, стараясь переждать пандемию», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Несмотря на высокий спрос, цены, по словам Барзыкина, вполне приемлемые, а с учетом кешбэка, действующего на поездки от двух дней, могут оказаться даже ниже прошлогодних, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это серьезное подспорье, на 20% можно уменьшить стоимость своего тура. Если едете с детьми, родителями, обращайте внимание на специфику направления и возможные риски», – добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам на новогодние праздники оставаться дома из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.