Школьники предложили создать искусственный остров в заливе Петра Великого

Ученики десятого класса в рамках школьной лиги инженерного чемпионата «CASE-IN» предложили строить искусственные острова в качестве мест обитания человечества в будущем.

Оригинальное решение предложили десятиклассники Константин Воротков, Алексей Плешкань и Максим Маханьков из Кемерова. «Наш искусственный остров Двери Востока площадью 150 кв. км будет располагаться в заливе Петра Великого и станет культурно-научным центром, а также центром продвижения стартапов и международного сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – рассказал Воротков.

Другим направлением Школьной лиги был конкурс инженерных решений, посвященный конструированию устройств, связанных с производством и передачей электроэнергии, а также изготовлением уменьшенных копий объектов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» собрал рекордное число участников – 10 тыс. 15 человек.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков подчеркнул, что чемпионат «CASE-IN» сумел остаться одной из наиболее сильных и вместе с тем доступных площадок, где молодые люди могут реализовать свой инженерный потенциал.

«В этом сезоне главным для нас было обеспечить доступность конкурса для любого молодого человека, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Чемпионат проводится на платформе «Россия – страна возможностей» уже второй год подряд, и в этом году его участниками стали 10 015 человек практически из всех регионов России». Мы расширили возможности для участников: уже 32 вуза предоставляют призерам и победителям от 1 до 10 баллов ЕГЭ, а студенты могут поступить на льготных условиях в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров чемпионата», – отметил Даванков.

Студенческая лига остается самым массовым соревнованием чемпионата. Участниками основного сезона стали 4188 будущих специалистов из 84 вузов России и СНГ. В Осеннем кубке к ним присоединились еще 2353 студента 63 вузов. В основном сезоне студенты решали инженерные кейсы в одном из семи отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом и электроэнергетика.

«Для нас чемпионат CASE-IN уже второй год является площадкой для прямого диалога с перспективной молодежью. Мы разрабатываем кейсы и с большим интересом рассматриваем предлагаемые участниками решения, поскольку считаем, что молодые ребята, выросшие в мире технологий, могут создавать по-настоящему прорывные идеи. Мы планируем продолжить участие в CASE-IN, так как в атомной отрасли с каждым годом только увеличивается количество интересных задач и масштабных проектов для молодых инженеров», – добавил замдиректора Департамента информационных технологий ГК «Росатом» Евгений Блохин.

IX сезон чемпионата «CASE-IN» стартует в январе 2021 года. Основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев рассказал, что к чемпионату присоединятся будущие строители, инженеры – проектировщики: их ждет новое отраслевое направление Студенческой лиги «Проектный инжиниринг» при поддержке компании «НИПИГАЗ». Новый сезон будет посвящен теме «Устойчивое развитие».