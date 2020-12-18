Путин поздравил народы стран СНГ с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин на саммите СНГ поздравил с наступающим Новым годом народы стран Содружества.

«Хотел бы пожелать успехов всем нашим странам в преддверии Нового года. Хочу поздравить вас, ваших близких и народы ваших стран с этим замечательным праздником», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он также пожелал Белоруссии успехов в председательствовании в СНГ в 2021 году.