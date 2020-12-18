Путин назвал серьезный вызов для стран СНГ в 2020 году

Попытки вмешательства в дела стран СНГ являются серьезным вызовом в 2020 году, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ.

«Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства, вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Сейчас не буду на этом останавливаться, коллеги так или иначе уже затронули тему», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он подчеркнул, что этот год был непростым для стран СНГ, пандемия коронавируса заставила их мобилизовать ресурсы для защиты здоровья граждан.

«Прямо скажем, 2020 год – уже об этом говорили коллеги – был непростым. Имею в виду, конечно, пандемию коронавируса, заставившую мобилизовать имеющиеся у нас ресурсы для решения вопросов защиты жизни и здоровья наших граждан», – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса российскими вакцинами.