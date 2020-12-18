Бизнесмен Удодов отсудил у Навального 350 тыс. рублей

Люблинский суд Москвы постановил взыскать с блогера Алексея Навального 350 тыс. рублей в пользу бизнесмена Александра Удодова, которого тот обвинил в махинациях, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

«Люблинский суд постановил признать сведения порочащими и взыскать с Навального в пользу Удодова компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. рублей», – передает слова представителя суда РИА «Новости».

Удодов подал в суд на Навального из-за ряда его высказываний в видео на Youtube, которые бизнесмен счел порочащими свою честь и репутацию. Он требовал взыскать с блогера 500 тыс. рублей.

Александр Удодов является инвестором, девелопером, основателем компании «Афорра Девелопмент», которая владеет и управляет объектами торговой недвижимости, и основным акционером компании «Грибная радуга» – производителя шампиньонов.



Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали около 88 млн рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь.