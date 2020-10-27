Суд оставил в силе взыскание 88 млн рублей с Навального и ФБК

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали около 88 млн рублей с блогера Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и юриста фонда Любови Соболь.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу ответчиков. «Оставить решение (…) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – цитирует карточку дела РИА «Новости».

Ранее в рамках иска «Московского школьника» были арестованы счета главы YouTube-канала «Навальный Live» Любови Соболь и счета Фонда по борьбе с коррупцией. По этой причине ФБК пришлось сменить юридическое лицо.

Напомним, арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании «Московский школьник» 17 утверждений из ролика Навального, которые посвящены организации питания в школах и детских садах Москвы.

Суд обязал Навального, ФБК и Соболь удалить сюжет и публикацию и опубликовать опровержение. Также суд взыскал с четвертого соответчика, экс-сотрудницы компании-истца Натальи Шиловой 1 рубль.

При этом «Московский школьник» требовал взыскать с ответчиков около 88 млн рублей убытков в форме упущенной выгоды и более 1,4 млрд рублей компенсации вреда деловой репутации.

Упущенная выгода обусловлена тем, что ООО «Социальное питание «Центр» после выхода ролика отказалось от контракта с «Московским школьником» как соисполнителем на обеспечение питанием ряда учреждений здравоохранения.

Позже появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией. Таким образом, Пригожин может требовать у них долг почти на 88 млн рублей по иску «Московского школьника».