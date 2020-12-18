Вышедший из тюрьмы после убийства отца житель Югры зарезал мать

Житель Ханты-Мансийского автономного округа, отбывший десятилетнее заключение за убийство отца, подозревается в убийстве матери, сообщает региональное следственное управление СК.

По версии следствия, мужчина «в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 47-летний подозреваемый в момент конфликта был пьян, через четыре часа после инцидента, допив оставшийся алкоголь, он сообщил в полицию о смерти матери.

Возбуждено уголовное дело, пояснили в следственном управлении.

«Установлено, что подозреваемый полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца», - уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу.

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