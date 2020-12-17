Российский рынок акций позитивно отреагировал на пресс-конференцию Путина

Торги на российском рынке акций завершились ростом на фоне позитивных внешних сигналов и новостей с ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства со ссылкой на экспертов.

Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,39% – до 3282,67 пункта, индекс РТС – на 1,37%, до 1419,22 пункта. Курс доллара на 19.30 мск снижался на 0,52% – до 72,82 рубля, евро – на 0,21%, до 89,17 рубля. Влияние оказал рынок энергоносителей, где нефть марки Brent подорожала на 0,7%, закрепившись выше 51 доллара за баррель. Сказалась и динамика западных фондовых площадок, итоги заседания ФРС США, ожидание скорого принятия пакета антикризисных мер в США.

В лидерах рынка находились акции «Полюс золота» (плюс 3,51%) и «Полиметалла» (плюс 3,8%). Хуже рынка торговались Русал (минус 4,76%) и En+ (минус 3,69%) на росте рисков введения санкций со стороны США. В условиях активного роста числа заболевших COVID-19 часть инвесторов может зафиксировать прибыль перед выходными, передает ТАСС.

По оценкам «БКС Мир Инвестиций», индекс Мосбиржи в конце недели сформируется в диапазоне 3225–3325 пунктов, курс доллара – в пределах 72,5–73,7 рублей. Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что рынок останется в растущем дневном и недельном тренде и шансы итогового роста цен акций в пятницу преобладают. Целевые уровни закрытия торгов «Фридом Финанс» для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3220–3300 пунктов, 72,6–73,8 рублей и 89–90,3 рублей соответственно.

Напомним, 17 декабря прошла очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина.

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