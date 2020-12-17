Путин рассказал о сделанных во время пресс-конференции пометках

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о пометках, которые он делал во время прошедшей в четверг большой пресс-конференции.

Во время беседы с главой государства после завершения пресс-конференции журналисты поинтересовались, что он записывает у себя и не планирует ли каких-либо звонков, передает ТАСС.

«Я записывал то, что спрашивали коллеги, имена тех, кто задает вопросы, темы. Культура, Ольга, СНВ-3, ФНБ, чтобы не забыть часть вопросов, которые задаются», – пояснил Путин.

На уточняющий вопрос, пометил ли он кого-то из губернаторов по итогам пресс-конференции, Путин ответил: «Мы же ведем записи. Это тот случай, когда ничего не пропадает, ничего не потеряем».

У него также поинтересовались, какой напиток он пил. «Чай. Даже не чай, а завар сибирских трав, сбор из Сибири», – пояснил президент.

Напомним, Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут. Из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.