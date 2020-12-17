Путин оценил перспективы выхода экономики из коронакризиса

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о перспективах выхода экономики из коронакризиса.

«Вполне закономерный вопрос из Екатеринбурга, как крупного промышленного центра страны. Все ограничения, связанные с коронавирусом, там отражаются. Какие отрасли у нас являются наиболее пострадавшими: авиа- и ж/д-перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. Мы перенесли все платежи, кроме НДС, несколько раз выдавали гранты, кредиты под нулевую ставку, кредит под 2%. Мы перенесли выплаты за аренду госимущества. Для малых и средних предприятий ограничили отчисления в социальные фонды на 15%. Этот набор мер поддержал пострадавшие отрасли», – заявил Путин.

Президент также отметил работу с автопромом, авиа- и судостроением, сельским хозяйством и строительством.

«Мы направили на поддержку граждан и промышленности 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги. Это означает 4,5% ВВП страны. Из них миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей. Это целый набор мер, и он был эффективно использован», – сказал Путин.

Он отметил, что выход из кризиса будет зависеть от того, «насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения».

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.