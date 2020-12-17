Путин поручил проверить Ново-Рязанскую ТЭЦ после скандала с роликом для конкурса ОНФ

Президент Владимир Путин пообещал поручить проверить информацию из ролика одного из победителей конкурса Общероссийского народного фронта о проблемах Рязани, связанных с Ново-Рязанской ТЭЦ.

Главный редактор информационного портала «62-инфо» Антон Насонов из Рязани в ходе пресс-конференции рассказал президенту, что является одним из победителей конкурса ОНФ «Правда и справедливость» и готовил сюжет о проблемах города, связанных с Ново-Рязанской ТЭЦ. Ролик был «слит» в соцсети, после чего автора видео начали обвинять в продажности.

«Я не могу в толк взять, кто вас обвиняет, вы же боретесь за интересы граждан. В какой продажности вас обвиняют? Вы никого не отравили, не убили», – уточнил Путин. Насонов пояснил, что многие считают, что он несправедливо критикует ТЭЦ.

«Я думаю, что вы понимаете, что ваша работа, Антон, связана с определенными рисками, тут ничего не поделаешь. Наоборот, мне кажется, что такая бурная реакция пошла, в том числе проплаченная реакция, должна вас убеждать в том, что вы на правильном пути. Что касается Ново-Рязанской ТЭЦ, я не знаю, в чем там проблема, я не видел ваших материалов. Но попрошу своих коллег, которые занимаются этим направлением работы, посмотреть», – пообещал президент, уточнив, частная ли это организация. «Это частная организация, которая арендует мощности у города Рязань», – ответил Насонов.

«Попрошу соответствующие структуры обратить внимание на эту информацию», – добавил глава государства.

Путин призвал Насонова мужаться, отметив, что ничего необычного не происходит. «Такова жизнь, борьба. Вон обо мне тоже всякую фигню пишут, ну что теперь сделаешь», – ответил президент.