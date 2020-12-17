Зеленский назвал продление санкций против России одной из задач Украины

Возобновление украинского суверенитета в Донбассе – это главная внешнеполитическая задача Украины, однако также важное место занимает и продление антироссийских санкций, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На повестке дня – продление санкций и дальнейшей работы над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушения международного права», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, главным внешнеполитическим приоритетом для Украины является вопрос мирного урегулирования на востоке страны, в частности «возобновление суверенитета и территориальной целостности страны в рамках ее международно признанных границ».

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.

Накануне полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Никонорова заявила, что Киев вышел из соглашений по усилению выполнения режима прекращения огня, Донецк работает над подписанием актуализированного документа о перемирии.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.