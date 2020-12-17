После стычки фанатов на матче «Зенит» – «Спартак» возбудили дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после столкновений болельщиков на матче между московским ФК «Спартак» и петербургским ФК «Зенит» на «Газпром-Арене», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Стычка произошла в среду на матче РПЛ «Зенит» – «Спартак» на трибунах «Газпром-Арены», в ней участвовали болельщики обеих команд. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

«По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга 17 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются лица, которые полиция планирует привлечь в качестве подозреваемых», – пояснили ТАСС в МВД.

Там добавили, что со стороны фанатов «Спартака» участвовали порядка 35 человек, со стороны болельщиков «Зенита» – порядка 50 человек.

«Незамедлительно с целью недопущения массовых беспорядков на территорию стадиона были введены сотрудники полиции и Росгвардии, которые оказали помощь стюардам в пресечении противоправных действий. Принятыми мерами конфликт был локализован, массовых беспорядков не допущено. Для недопущения дальнейших столкновений футбольных фанатов во время передвижения по стадиону на гостевые сектора организовано сопровождение силами правоохранительных органов. После матча около 60 фанатов были вывезены со стадиона в сопровождении сотрудников полиции и Росгвардии», – добавили в ведомстве.

После матча за административные правонарушения на самом стадионе в отделы полиции доставили 14 человек, из которых девять болельщиков «Спартака» и пять – «Зенита», еще пятерых – за нарушения около стадиона.

Также с прилегающей к стадиону территории в полицию доставили еще пятерых за нахождение у объекта в нетрезвом виде.

В сентябре суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 3 тыс. рублей футбольному болельщику, который развернул оскорбительный баннер на матче между «Зенитом» и «Спартаком» 19 июля.