Названа дата объявления CAS решения по делу РУСАДА против WADA

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18.00 мск, сообщается в релизе суда.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Слушания по данному делу прошли 2-5 ноября в Лозанне.

Напомним, исполком WADA в декабре 2019 года признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA.

WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.

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