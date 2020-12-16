Хинштейн призвал пересмотреть регулирование социальной рекламы в России

Общественные организации в России сталкиваются со значительными проблемами в размещении социальной рекламы в Сети и на других площадках, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ходе круглого стола.

«Мы полагаем, что есть необходимость совершенствовать существующее сегодня законодательство в сфере регулировать социальной рекламы в сети», – передает его слова Regnum.

Он напомнил, что понятие социальной рекламы было закреплено в законодательстве в 2006 году, и с тех пор регулирование этой сферы, в том числе квоты на размещение подобной рекламы, никак не менялись.

«Социально ориентированные организации, коммерческие объединения не в силах конкурировать с коммерческим сектором по размерам бюджета в закупке рекламных площадей, эфирного времени и баннеров – собственно, не то что конкурировать, нет на это денег, а те деньги, которые они собирают, идут на общественные задачи и цели», – указал Хинштейн.

Глава думского комитета напомнил, что в сентябре 2020 года крупнейшие интернет-компании России подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в целях создания и продвижения социальной рекламы в интернете.

«Это очень хороший пример и хороший сигнал, как происходит самоорганизация. Но, увы, одной только инициативы самих участников IT-рынка в этом вопросе недостаточно. Здесь должны быть равные условия в том числе и для иностранных игроков, которые работают на территории нашей страны», – подчеркнул он.