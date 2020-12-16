Власти Латвии анонсировали введение новых ограничений из-за COVID-19

Система здравоохранения Латвии из-за пандемии коронавирусной инфекции работает по законам военного времени, с 21 декабря в стране введут новые ограничения, заявил премьер республики Кришьянис Кариньш.

«Эксперты проинформировали членов правительства о том, что здравоохранение в стране сейчас функционирует как военная медицина. Нам приходится уменьшать возможности больниц, чтобы справиться с огромным наплывом пациентов с COVID-19», – сказал Кариньш, передает РИА «Новости».

Он также призвал отметить рождественские праздники в тишине. «У нас есть возможность использовать праздничную рождественскую тишину, чтобы уменьшить уровень заболеваемости, мы сможем сделать это, работая вместе. Не собираться и максимально снизить все контакты», – сказал премьер.

Кариньш уточнил, что правительство Латвии с 21 декабря и примерно на три недели введет новые ограничения, призванные остановить распространение коронавируса. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 17 декабря. «Какими будут эти ограничения? Во-первых, они не коснутся свободы передвижения и будут опираться в основном на те меры, которые уже введены. Кроме того, каникулы для школьников 1-6-х классов будут продлены на одну неделю», – сказал Кариньш, передает ТАСС.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор в стране выявлено 26 472 инфицированных, 357 из них умерли, а число госпитализированных приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находится 841 пациент с инфекцией.

Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране был введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, затем его продлили до 11 января. Такой же режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня. Кроме того, 10 декабря власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения в связи с ростом числа госпитализированных пациентов с коронавирусом.

Днем ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом страна переходит на режим всеобщей изоляции на пять недель – до 19 января. Кроме того, дополнительные ограничения в связи с пандемией ввели Швейцария и Турция. С 16 декабря в Германии также введут жесткий карантин из-за коронавируса.