На охранника военной больницы напали в Москве

Нападение на охранника военной поликлиники совершено в центре Москвы, нападавший задержан, сообщили в Минобороны России.

«Вечером 15 декабря текущего года неизвестный совершил нападение на охранника военной поликлиники в Москве. В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Как уточнили в Минобороны, охранник доставлен в ведомственную клинику, ему оказана необходимая помощь, нападавший задержан.

Тем временем старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина напал на дежурного контрольно-пропускного пункта медучреждения в центре Москвы.

«Следственными органами... по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказала она.

Согласно данным следствия, вечером 15 декабря подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения, расположенного на Гоголевском бульваре в Москве, совершил нападение на дежурного, которому причинил колото-резаные ранения.

«Подозреваемый 1992 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза», – отметила Иванова.