Лидер республиканцев в Сенате поздравил Байдена с победой

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США Джозефа Байдена с победой на выборах.

«Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джозефа Байдена. Избранный президент не чужой для Сената, он посвятил многие годы государственной службе», – сказал Макконнелл в ходе заседания верхней палаты законодательного органа США, передает ТАСС.

Он также поздравил с победой избранного вице-президента США Камалу Харрис. «Американцы должны гордиться тем, что впервые в истории страны вице- президентом станет женщина», – отметил республиканец.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

Ранее Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась. Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.