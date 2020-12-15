Названы лучшие практики по обучению независимых наблюдателей на площадке НОМ

Ключевыми направлениями работы Независимого общественного мониторинга в 2021 году станут совершенствование методики подготовки наблюдателей, презентация актуальных информационно-аналитических материалов и проведение очных и дистанционных обучающих мероприятий, сообщил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Кроме того, НОМ будет расширять и укреплять деятельность региональных экспертов, в том числе на площадках социальных сетей, сообщил 15 декабря в ходе онлайн-семинара, предваряющего масштабную программу обучения независимых наблюдателей к выборам в Госдуму в 2021 году.

В свою очередь председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что Ассоциация НОМ – крупнейший партнер системы общественных палат. Российский институт независимого общественного наблюдения за выборами, по словам Григорьева, является по организации и охвату лидирующим в мире. «Мы видели тот ужас, который происходил в США, где наблюдателей удаляли, не допускали до контроля за процедурами, ограничивали в правах. На выборах в нашей стране мы старались не отказывать никому в возможности наблюдать за выборами. Таких принципов мы будем придерживаться и в период проведения предстоящих избирательных кампаний», – подчеркнул член ОП РФ, добавив, что палата открыта к сотрудничеству с политическими партиями и общественными организациями по обучению независимых наблюдателей.

По словам исполнительного директора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена Общественной палаты Алена Булгакова, общественные наблюдатели в ходе кампаний этого года проявили высокий уровень правовой осознанности и профессионализма, что говорит о состоятельности самого института независимого общественного наблюдения на сегодняшний день. «Ассоциация НОМ имеет развитую техническую инфраструктуру в вопросах подготовки наблюдателей, их металогического и информационного сопровождения. Она будет усовершенствована и к предстоящим выборам», – подчеркнула Булгакова.

В свою очередь профессор Самарского государственного университета Виктор Полянский сообщил, что в период подготовки наблюдателей к выборам в регионе, организаторы обучения настраивали наблюдателей на конструктивное взаимодействие с представителями избирательных комиссий, наблюдателями от партий и кандидатов, а также другими участниками процесса. «Общественные наблюдатели стали противодействовать фейковой политике, которая проводилась со стороны противников государственных ценностей и приоритетов. Институт наблюдения должен обеспечиваться принципом независимости и профессионализма и у нас этот положительным опыт уже накоплен», – поделился профессор.

Инициативу о том, что независимое общественное наблюдение необходимо расширять во времени его проведения, поддержал профессор кафедры истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук Андрей Зайцев. «На мой взгляд, наблюдение на выборах не должно ограничиваться днем голосования, а должно осуществляться на всех этапах кампании, быть постоянно действующим. В Краснодарском крае сложилось множество эффективных форм общественного контроля на выборах. В эту деятельность активно участвуют представители общественных палат, крайизбиркома и Совета по общественному наблюдению при губернаторе региона», – рассказал он.

Представитель Краснодарского края – заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Темыр Хагуровотметил, что в регионе развита широкая сеть акторов общественного наблюдения. «На выборах разного уровня в этом году были задействованы 17 тыс. наблюдателей, в их подготовке принимали участие 44 муниципальных общественных палаты», – рассказал он. Вместе с тем эксперт убежден, что фактором по повышению степени доверия между властью и обществом является развитие работы экспертного сообщества. «Вся система организации институтов гражданского общества в регионе действует слаженно, однако мы и в дальнейшем планируем обниматься лучшими практиками с регионами», – отметил он.

Региональной особенностью в вопросе подготовке наблюдателей может быть и национальный компонент. Так, отметила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия – Алания Нина Чиплаков, республика является в этом вопросе уникальной, но, несмотря на всю сложность общественно-политических процессов, на выборах в этом году удалось сформировать серьезный пул наблюдателей и провести для них серию оффлан и онлайн семинаров в городах и районных центрах республики.