Женщину зарезали возле магазина в Подмосковье

В Подмосковье женщину зарезали возле магазина, подозреваемый задержан, сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Петрова отметила, что сотрудниками полиции был введен план «Перехват», в результате которого подозреваемый был задержан в автомобиле такси. По ее словам, им оказался 25-летний местный житель, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы, передает РИА «Новости».

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