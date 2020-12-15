В Совфеде оценили долю кибератак из США на чувствительные объекты России

Доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«По нашим оценкам, доля кибератак, осуществляемых из США, по чувствительным объектам РФ достигает как минимум 48-52%», – передает его слова РИА «Новости».

Эта цифра, по мнению ряда экспертов, может составлять две трети от общего числа кибератак, отметил Климов. Он добавил, что в США разработаны механизмы по реализации таких программ.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не привело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».