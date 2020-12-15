Экс-полицейских отдали под суд за попытку хищения 7 млн рублей в Москве

Двое бывших высокопоставленных сотрудников полиции Москвы пойдут под суд за попытку хищения 7 млн рублей у адвоката, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника отдела МВД России по району Дорогомилово Москвы – начальника полиции и его заместителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», – передает ТАСС слова Ивановой.

Она уточнила, что уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2019 года начальник полиции отдела МВД по району Дорогомилово и его зам за 7 млн рублей пообещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности, но в действительности у них такой возможности не было, они хотели присвоить деньги себе. 17 октября 2019 года подозреваемые назначили встречу адвокату и были задержаны сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области с поличным при передаче 3,5 млн рублей – части требуемой суммы.