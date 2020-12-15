Сгоревший в Башкирии дом престарелых оказался частным Аксенов объявил о начале вакцинации от коронавируса в Крыму Новый полк ПГРК «Ярс» заступил на боевое дежурство в Алтайском крае 15 декабря 2020, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

В преддверии Дня РВСН, который отмечается 17 декабря, в Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс», сообщили в Минобороны. «Этот комплекс призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь»», – передает официальный сайт Минобороны. Непосредственно заступление на боевое дежурство – это воинский ритуал развода дежурных смен, который проводится в торжественной обстановке. «В Барнаульском ракетном соединении создана уникальная инфраструктура, позволяющая обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха подразделений РВСН», – добавили в военном ведомстве. Напомним, в августе Минобороны решило довести долю современных комплексов в РВСН до 81%.

