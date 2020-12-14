Умер оперный певец Владимир Кравцов

Умер оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов, сообщили в Мариинском театре.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 13 декабря на 94-м году ушел из жизни оперный певец, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный артист РСФСР Владимир Васильевич Кравцов», – говорится в сообщении сайте Мариинского театра.

Кравцов ушел на фронт в 18 лет. Он участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера и с боями дошел до Берлина. Начинал свою певческую карьеру, как артист хора в Азербайджанском театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, параллельно получая музыкальное образование.

После окончания Московской консерватории и нескольких сезонов работы в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Владимир Кравцов стал служить в Кировском театре. Больше 25 лет он исполнял партии Ленского, Владимира Игоревича, Лыкова, Самозванеца, Альмавива, Лоэнгрина, Герцога, Альфреда, Тамино, Вертера, Эдгара и Манрико. Неоднократно пел на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу. Владимиру Кравцову было 93 года.

Соболезнования родным и близким Владимира Васильевича выразил Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.