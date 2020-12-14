ЦБ назвал признаки телефонных мошенников

Банк России рассказал, по каким признакам можно определить телефонного мошенника. Среди них регулятор назвал просьбу под любым предлогом совершить транзакцию, неожиданно щедрое предложение и попытку узнать данные карты.

Внезапный звонок или СМС с незнакомого номера уже должен насторожить клиента банка, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Если разговор касается перевода денег и собеседник просит оплатить какую-то задолженность, штраф, налог либо совершить любую транзакцию, то это значит, что клиенту позвонил мошенник. Также злоумышленники часто предлагают подозрительно выгодные акции – скидки, призы, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. Еще один признак мошенников – они пытаются любым способом завладеть информацией о банковской карте, нередко используя при этом моральное давление и требуя немедленно принять решение о переводе денег. Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты, предупредили в ЦБ. Если же сотрудник кредитной организации сам позвонил, что бы сообщить о несанкционированной банковской операции, клиенту стоит перезвонить в банк и удостовериться, что разговаривал не с мошенником, советует регулятор.

Ранее Сбербанк предупредил о новом виде телефонного мошенничества, при котором злоумышленники применяют роботов-помощников для обмана жертв. Они сообщают клиентам о подозрительных операциях и предлагают соединить их с лже-сотрудником Сбербанка.

В октябре эксперты по кибербезопасности рассказали о применении мошенниками роботов для отсеивания недоверчивых жертв.