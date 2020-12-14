Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отдали на пересмотр

Верховный суд Башкортостана отложил начало пересмотра уголовного дела об изнасиловании дознавательницы тремя бывшими полицейскими на 18 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

«Судебное заседание отложено на 18 января по процессуальным основаниям, в том числе из-за ненадлежащего уведомления лиц, участвующих в деле», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы.

В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.