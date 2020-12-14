Карибский суд арестовал акции украинской судоходной компании по ходатайству ВЭБ.РФ

Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A., находящейся в ведении государственного рыболовного агентства Украины, сообщили в госкорпорации.

Постановление стало результатом вынесения 10 апреля 2020 года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В них Украину обязали возместить ВЭБ расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору по дочернему банку ВЭБ на Украине – Проминвестбанк (ПИБ).

«10 декабря 2020 года Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Сама судоходная компания владеет несколькими судами, которые ведут рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов, уточнили в ВЭБ.

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях», – прокомментировал решение суда главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Пока Украина не начнет добровольно исполнять взятые на себя обязательства, ВЭБ.РФ не намерен прекращать усилия для поиска и ареста ее имущества по всему миру, добавил Краснов.

В июле Краснов заявил, что ВЭБ намерен продолжить бороться в Стокгольмском арбитраже с «правовым произволом» со стороны украинских властей в рамках спора по дочернему банку на Украине – Проминвестбанку.

В апреле Стокгольмский арбитраж вынес решения о взыскании с Украины расходов ВЭБ.РФ. До этого, 3 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка – украинской «дочки» госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Напомним, в сентябре суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка и еще 15 объектов недвижимости кредитной организации.

ВЭБ.РФ подавал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, потребовав от Киева возместить убытки.