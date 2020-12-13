Чубайс ответил Собчак на «признание в любви»

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал рэп от телеведущей Ксении Собчак, в котором она «призналась ему в любви».

«Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен», – написал Чубайс в своем Facebook, опубликовав видео с рэпом Собчак.

В свою очередь телеведущая оставила под постом Чубайса комментарии в виде смеющихся смайлов. Подписчики политика также оценили творение Собчак, отметив, что были поражены номером телеведущей.

Ранее Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Он объяснил, что сделал это «в ознаменование начала новой миссии».

Напомним, 4 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. При этом уточняется, что он не будет госслужащим, а также не будет являться сотрудником администрации президента.