Олешко рассказал о секрете написания стихов Гафтом Умер вокалист рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов 13 декабря 2020, 14:32

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Бывший вокалист рок-группы «Воскресение» Андрей Сапунов скончался на 65-м году жизни, сообщила пресс-аташе музыкального коллектива Нонна Абрамова. Смерть певца наступила в воскресенье от инфаркта, передает РИА «Новости». Сапунов присоединился к «Воскресенью» в 1979 году почти в самом начале основания группы и играл в ней до 2016 года, когда у него возникли разногласия с основателем коллектива Алексеем Романовым. В разные годы был участником коллективов «Цветы», «Самоцветы», «Лотос», «СВ», «Трио Сапунова» и «Трио: Романо – Сапунов – Кобзон».

