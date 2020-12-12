Twitter «по недосмотру» отключил возможность ставить лайки сообщениям Трампа

Американская компания Twitter подтвердила, что случайно отключила ряд функций для записей президента США Дональда Трампа, которые посчитала недостоверными.

В Twitter пояснили, что «по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированными» записями, но уже «отменили» ограничения, исправив свою ошибку. Некоторое время записи Трампа, которые Twitter отметил как сомнительные или недостоверные, нельзя было «лайкать». Кроме того, пользователи не могли делиться ими или отвечать на них, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Вместо этого в соцсети появлялось сообщение: «Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Напомним, Трамп грозил заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний. Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter.

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