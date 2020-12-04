Трамп решил заблокировать проект военного бюджета США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что (глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец) Джеймс Инхоф не включит прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций) в проект военного бюджета», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что это очень плохо для национальной безопасности США и честности выборов, поэтому он намерен наложить вето.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент.